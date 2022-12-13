Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль при помощи БПЛА "таинственным инцидентом"

Катрин Колонна оценила ситуацию с украинскими БПЛА и нападением на Кремль.

Французский министр по иностранным делам Катрин Колонна считает, что атака украинских беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Соответствующее заявление иностранный дипломат сделала в эфире местной радиостанции France Inter.

У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало. Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный". Катрин Колонна, глава МИД Франции

В ночь на среду 3 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку при помощи двух дронов нанести удар по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Кремля. Военнослужащие и спецслужбы страны смогли вывести аппараты противника из строя. В Москве расценили это нападение со стороны киевского режима как спланированный теракт и покушение на президента России.

Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет".

Фото и видео: YouTube / France Inter