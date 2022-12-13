Глава МИД Франции назвала атаку на Кремль при помощи БПЛА "таинственным инцидентом"

Французский министр по иностранным делам Катрин Колонна считает, что атака украинских беспилотников на Кремль является "странным и таинственным инцидентом". Соответствующее заявление иностранный дипломат сделала в эфире местной радиостанции France Inter.
У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало. Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный".
Катрин Колонна, глава МИД Франции
В ночь на среду 3 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку при помощи двух дронов нанести удар по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Кремля. Военнослужащие и спецслужбы страны смогли вывести аппараты противника из строя. В Москве расценили это нападение со стороны киевского режима как спланированный теракт и покушение на президента России.
Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет".
Фото и видео: YouTube / France Inter
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Вы сами скоро будете нуждаться в помощи. Сколько раз пытались завоевать Россию? Ничего Вы не усваиваете "двоичники" Вас Гитлер завоевал за 46 дней, в данный момент ваша каолиция включает в себя 50 стран и вы воюете против нас второй год и то благодаря щадящим ударам российских ВС, а при полномасштабном применении нашего оружия давно бы все вы и ваши базы были бы в руинах.