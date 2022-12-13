Катрин Колонна оценила желание Владимира Зеленского "вести диалог".

Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет" и независимость. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с румынским и ниденландским коллегами сделала глава министерства иностранных дел Парижа Катрин Колонна. Иностранка посетила с рабочим визитом военную базу Чинку. Она пояснила, что Запад должен помогать киевскому режиму не только обороняться. Дипломат пояснила, что время для переговоров с российской стороной настанет только тогда, когда украинские власти смогут изменить баланс сил в свою пользу. Катрин Колонна уверена в том, что украинский президент Владимир Зеленский никогда не искал войны, а стремился к диалогу, что и продолжает делать.

К сожалению, сегодня – время воевать, и мы должны помочь Украине не только защищаться, но также восстановить свою независимость и суверенитет... Мир настанет тогда, когда ситуация улучшится. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Франция передаст Украине новую партию систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / MAERomania