Франция передаст Украине новую партию систем ПВО

Катрин Колонна рассказала о военной помощи Киеву.

Франция передаст Украине новую партию систем противовоздушной обороны. Эта военная поставка будет осуществлена в ближайшее время. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе брифинга с журналистами в Париже, выступая по завершению донорской конференции, посвященной украинскому кризису. Таким образом иностранка прокомментировала вопрос с предоставлением вооружения киевскому режиму.

Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Напомним, что днем ранее западные СМИ со ссылкой на французское министерство по обороне сообщили о том, что Париж поставил киевскому режиму шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1. Дополнительно Украина уже получила от европейской страны 18 артиллерийских установок CAESAR и две системы Crotale.

Глава МИД Франции сообщила, что поверенного в делах Ирана вызовут в дипведомство.

Фото и видео: YouTube / КабМін