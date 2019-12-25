Габриэль Атталь рассказал о постепенном снятии санитарных мер.

Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19. Об этом журналистам во время брифинга сообщил официальный представитель местного правительства Габриэль Атталь. Чиновник отметил, что специалисты частично отменят меры, введенные в рамках пандемии, с 3 мая.

Ограничения по передвижению между регионами и свидетельства с указанием причины поездки будут сняты...С середины мая откроются некоторые террасы и некоторые культурные учреждения. Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции

Напомним, что с начала апреля на территории Франции действуют новые карантинные ограничения из-за распространения третьей волны инфекции. Чиновники закрыли магазины, школы, не относящиеся к перечню первоочередных. Без разрешения население страны не может перемещаться на расстояние более 10 километров от места проживания. Между регионами поездки также ограничены. С 19 часов вечера до 6 часов утра действует комендантский час. С конца октября прошлого года остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, музеи, театры, кинотеатры.

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