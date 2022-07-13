Оливье Веран рассказал о том, какие меры правительство предпринимает в качестве противодействия энергетической угрозе.

Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки. На пресс-конференции в Елисейском дворце официальный представитель местного правительства Оливье Веран объяснил журналистам о том, что фиксируется значительный уровень риска по дефициту энергетических запасов в стране в том случае, если поставщик из РФ решит прекратить поставки. По словам чиновника, к данной угрозе и в Париже, и в Европе относятся крайне серьезно.

Перед лицом этой угрозы мы увеличиваем заполняемость в наших газохранилищах до 100%. Кроме того, мы диверсифицируем поставки газа...Но да, риск нехватки газа существует серьезный. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции

Ранее французский министр по энергетическим преобразованиям Аньес Панье-Рюнаше заявила прессе о том, что власти страны приняли радикальные меры по подготовке к зимнему отопительному сезону. Париж увеличивает на текущий момент заполненность собственных газовых хранилищ.

Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму.

Фото и видео: YouTube / Élysée