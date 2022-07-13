Вице-премьер Румынии предрек Евросоюзу тяжелую зиму

По его словам, Европе предстоит заплатить большую цену за санкции против России.

Вице-премьер Румынии Клемен Хунор предрек Евросоюзу тяжелую зиму. Об этом он заявил в эфире телеканала B1 TV.

По его словам, Европе предстоит заплатить большую цену за санкции против России. Он также отметил, что сейчас нет никаких признаков приближения конфликта на Украине. Хунор подчеркнул, что нынешняя ситуация будет длиться дольше, чем все думали.

Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы. Клемен Хунор, вице-премьер Румынии

Также вице-премьер добавил, что власти смогут обеспечить около 80% потребности страны на рынке газа.

Ранее еврокомиссар заявил об отсутствии предложения по потолку цен на газ со стороны ЕК.

Видео: YouTube / B1