Паоло Джентилони рассказал, что Брюссель рассматривает предложения ряда стран.

Еврокомиссар заявил об отсутствии предложения по потолку цен на газ со стороны ЕК. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал специалист по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Он оценил инициативы Европейской комиссии по введению потолка цен на приобретение природного газа, поступающего из РФ. Он заметил, что таких проектов у Брюсселя пока что нет.

Мы не проживаем сейчас неблагоприятный сценарий, но риски перехода к нему растут…сокращение поставок и реальный дефицит газа могли бы изменить экономическую картину. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Паоло Джентилони уточнил, что предельная стоимость на энергетический ресурс считается одним из возможных механизмов, которые на текущем этапе только обсуждаются. Этот вопрос рассматривается по инициативе ряда государств-членов ЕС. Однако ЕК не вносило свое предложение.

Глава ЕК дала Украине инструкции по проведению реформ.

Фото и видео: European Commission