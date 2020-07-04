Эммануэль Варгон рассказала, что домохозяйства не испытают на себе энергетический кризис.

Во Франции рассказали о последствиях возможной нехватки газа. В эфире местного телеканала CLI руководитель национального Комитета по урегулированию вопросов энергетики (CRE) Эммануэль Варгон заметила, что исключает ситуацию, при которой возможные отключения газа в стране затронут обычных потребителей энергоресурсов (населения). При этом эксперт полагает, что ограничения могут касаться производств и предприятий, которые могут приостанавливать изготовление собственной продукции на несколько дней.

Подача газа в жилые дома будет гарантирована. В случае его нехватки это коснется, в первую очередь, предприятий… Если нам придется столкнуться с ограничениями, они коснутся именно предприятий и ни в коем случае не частных домохозяйств. Эммануэль Варгон, президент CRE

Французская чиновница пояснила, что на данный момент местные газохранилища заполнены на 91%. Они "очень скоро" будут полностью заполнены энергоресурсами. Эммануэль Варгон добавила, что уверена в том, что страна сможет пережить следующую зиму без потребления российского природного газа. Сейчас его доля в хранилищах упала с 17% до 9%. Поставки производятся из Норвегии и Алжира. При этом они более дорогостоящие, чем закупки, которые производились в Москве.

Глава минэкономики Франции не исключил нормирования электроэнергии в случае суровой зимы.

Фото и видео: YouTube / LCI