Глава минэкономики Франции не исключил нормирования электроэнергии в случае суровой зимы

Брюно Ле Мэр рассказал о последствиях для страны в случае наступления сильных холодов.

Глава министерства по экономике, финансам, а также промышленного и цифрового суверенитета Франции не исключил нормирования электроэнергии в случае суровой зимы. В эфире местного телеканала BFMTV чиновник Брюно Ле Мэр объяснил, что в случае сильных заморозков и холодов властям страны придется прибегнуть к политике ограничения подачи энергоресурсов.

Будем работать вместе со всеми нашими предприятиями для организации нормирования энергии, в случае если зима будет суровой… должно быть мерой на крайний случай. Брюно Ле Мэр, глава Минэкономики Франции

Эксперт добавил, что Франции нужно искать альтернативные источники природного газа.

Премьер Франции Борн признала невозможность заменить российский газ до зимы.

Фото и видео: YouTube / L"Obs