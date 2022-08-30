Премьер Франции Борн признала невозможность заменить российский газ до зимы

Элизабет Борн призвала компании сократить потребление энергии.

Премьер Франции признала невозможность заменить российский газ в краткосрочной перспективе до зимнего сезона. Соответствующее заявление глава местного правительства сделала в эфире телеканала LCI, выступая перед предпринимателями. Чиновница объяснила представителям бизнес-индустрии, что производствам придется снизить потребление электроэнергии из-за снижения объемов поставок энергетическим ресурсам из Москвы.

Мы понимаем, что, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, Европе не хватит газа этой зимой. <...> Мы точно знаем, что этой зимой у нас будет меньше газа, чем в предыдущие годы… Элизабет Борн, премьер-министр Франции

Премьер Франции подчеркнула, что национальные газохранилища будут полностью заполнены уже к концу лета 2022 года, поэтому страна находится в более выгодном положении, чем другие европейские государства в сфере энергетики.

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Фото и видео: YouTube / BFMTV