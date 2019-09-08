Макрона освистали во время визита в Алжир

Президент Франции пожал некоторыми жителям руки и сделал несколько фото в толпе.

Президента Франции Эмманюэля Макрона освистали во время его визита в Алжир. Об этом сообщает телеканал France Info.

Французский лидер прибыл в город Оран, где его встретила враждебно настроенная толпа. В адрес Макрона прозвучали оскорбления. При этом сообщается, что президент пожал некоторыми жителям руки и сделал несколько фото в толпе.

После недолгого общения Макрон сел в автомобиль. Из толпы раздавались крики о том, что "Франция пожирает Алжир".

Ранее Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог.

Видео: BFM