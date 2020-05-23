Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог

Зампред СБ РФ рассказал о том, что Францией управляет "хороший медик".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, почему с французским лидером Эмманюэлем Макроном можно вести диалог по линии высшего уровня. Чиновник ответил на соответствующий вопрос французского журналистам Дариуса Рошбена. Программа транслировалась в эфире местного телеканала LCI. Гость напомнил, что позиции Москвы и Парижа сильно и резко отличаются, но контакты между властями все равно продолжаются. Этот момент Медведев считает правильным.

Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться. И именно поэтому с ним можно на эту тему вести разговор. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным носит взаимоуважительный регулярный характер. Контакты между странами ведутся также по линии дипломатии (министр по иностранным делам) и прочих структур.

Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России.

Фото и видео: LCI