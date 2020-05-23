Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России

Зампред СБ РФ рассказал о том, что регионы должны провести референдумы.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил перспективы присоединения Луганской и Донецкой народных республик Донбасса к России. Комментируя перспективы регионов, по словам чиновника, для начала местные власти должны организовать референдумы, а уже затем Москва будет изучать их результаты. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире французского телеканала LCI, общаясь с местным журналистом Дариусом Рошбеном.

Безусловно, такого рода признание возможно только в том случае, если сами республики проведут необходимые процедуры, то есть референдумы. Подобный референдум прошел в Крыму. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Зампред СБ РФ напомнил, что крымский референдум завершился вхождением территории полуострова в состав субъектов России.

Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию.

Фото и видео: LCI