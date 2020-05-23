Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию

Зампред СБ РФ рассказал о том, почему Москва реагирует на деятельность Североатлантического альянса.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию. Такой информацией чиновник поделился с французским журналистом Дариусом Рошбеном в эфире местного телеканала LCI.Эксперт заметил, что Москва недовольна ситуацией с 1970-ых годов. При этом Россию не сильно заботит активность внутри самого Североатлантического альянса.

Сама по себе деятельность по расширению… не радует, но это обычная активность, она шла и в 1970-е, и в 1980-е, и в 1990-е годы, НАТО приближалась к нашей стране. Мы же так не реагировали. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По словам российского чиновника, реакция со стороны Москвы произошла только тогда, когда НАТО вознамерилась прийти на Украину, а также тогда, когда киевская власть одновременно с этим заявила о возможности возобновления собственного ядерного потенциала. Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Украины есть определенные наработки в этой сфере.

Ну как мы могли на это не реагировать? Как на это можно не реагировать в принципе, понимаете, в чем дело? Поэтому сама по себе активность внутри НАТО нас не очень сильно заботит. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России.

Фото и видео: LCI