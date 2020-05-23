Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России

Зампред СБ РФ считает, что Запад участвует в конфликте на Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пока не считает реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства существенной угрозой для России на Украине. Об этом чиновник сообщил в интервью для французского журналиста Дариуса Рошбена. Программа транслировалась на местном телеканале LCI. Гость уточнил, что если ракета для данного РСЗО пролетит 300-400 километров, то станет угрозой непосредственно для национальной безопасности РФ.

Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете… когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории РФ. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Российский чиновник добавил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине, так как должностные лица ни разу не упоминали о том, что будут лишь наблюдать и формировать благоприятные условия для проведения переговоров между сторонами конфликта. Медведев подчеркнул, что наоборот, они поставляют вооружение киевскому режиму, а также дают денежные средства на военные закупки.

Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов.

Фото и видео: LCI