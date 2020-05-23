Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов

Зампред СБ РФ оценил украинского лидера.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов. Такое мнение чиновник высказал в интервью для французского журналиста Дариуса Рошбена. Программа транслировалась на телеканале LCI. Гость считает киевского политика несамостоятельным должностным лицом. При этом у Москвы нет к нему доверия, хотя он как представитель Украины и сохраняет в себе качества для российского собеседника.

Вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Это неопытный, зависимый от решений других стран человек, подверженный влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт полагает, что Владимир Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента Украины и верховного главнокомандующего, потому что все еще остается на занимаемых должностях.

Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций.

Фото и видео: LCI