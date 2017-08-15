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Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций

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Зампред СБ РФ рассказал о контрабанде, которую ждет мир.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире французского телеканала LCI, отвечая на вопросы местного журналиста Дариуса Рошбена. Гость программы полагает, что миллиарды долларов осядут в карманах бизнесменов и компаний в США, а также денежные средства преступным путем будут переданы в третьи страны.

Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт полагает, что в конечном счете ситуация превратится в поток контрабанды.

Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России.

Фото и видео: LCI

Теги: война, дмитрий медведев, контрабанда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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