Зампред СБ РФ рассказал о контрабанде, которую ждет мир.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире французского телеканала LCI, отвечая на вопросы местного журналиста Дариуса Рошбена. Гость программы полагает, что миллиарды долларов осядут в карманах бизнесменов и компаний в США, а также денежные средства преступным путем будут переданы в третьи страны.

Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт полагает, что в конечном счете ситуация превратится в поток контрабанды.

Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России.

Фото и видео: LCI