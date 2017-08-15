Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире французского телеканала LCI, отвечая на вопросы местного журналиста Дариуса Рошбена. Гость программы полагает, что миллиарды долларов осядут в карманах бизнесменов и компаний в США, а также денежные средства преступным путем будут переданы в третьи страны.
Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Эксперт полагает, что в конечном счете ситуация превратится в поток контрабанды.
Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России.
Фото и видео: LCI
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