Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России

Зампред СБ РФ рассказал о ситуации с оплатой в рублях и "Северным потоком-2".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал вопрос с поставками газа в Евросоюз частью войны против Москвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для французского журналиста Дариуса Рошбена. Программа транслировалась в эфире местного телеканала LCI. Гость отметил, что Россия готова поставлять региону энергетические ресурсы в прописанных объемах, но в том случае, если ЕС не откажется от "выкручивания рук". Таким образом эксперт прокомментировал поставку отремонтированных турбин для трубопровода "Северный поток" и отказ Германии от запуска "Северного потока-2".

Мы же не отказывались поставлять газ в Европу никогда. Мы построили "Северный поток — 2", мы исполняли все обязательства, но нам сказали, что ваш газ не нужен, более того, платить мы в евро и в долларах не сможем… Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт напомнил, что ЕС отказался от оплаты поставок в российской национальной валюте, так как ранее прикрыл корреспондентские отношения с банками. Россия считает, что в текущих условиях рубль в качестве платежного средства является единственной возможностью осуществлять поставки в Евросоюз. Дмитрий Медведев назвал ситуацию последствием развязанной коллективным Западом санкционной войны. В РФ добавили, что объемы поставок природного газа будут зависеть от политической позиции европейских стран.

Медведев ответил на вопрос о гарантиях Запорожской области.

Фото и видео: LCI