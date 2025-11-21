Каролина Галактерос сообщила, что Париж пренебрегает национальными интересами.

Приезд лидера киевского режима Владимира Зеленского и подписание многомиллиардного контракта о поставке Вооруженным силам Украины навредит национальным интересам Франции. Соответствующее заявление сделала местный политолог Каролина Галактерос в эфире собственного YouTube-канала. Иностранка пояснила, что кроме обязательства Елисейского дворца оплачивать счета украинских властей, ключевой проблемой для Парижа является то, что страна превращается в таран антироссийской внешний политики в европейском регионе. Она добавила, что когда американская администрация окончательно оставит ЕС один на один с поддержкой ВСУ, то политические элиты постараются всеми возможными силами восстановить диалог с Москвой.

Зеленский и президент Макрон выразили намерение купить 100 истребителей Rafale. <…> На самом деле Украина полностью разорена, полностью обанкротилась. <…> Это означает, что именно мы будем платить за эти самолеты. Каролина Галактерос, эксперт

Эксперты прокомментировали встречу Макрона с читателями издания Dépêche в Тулузе.

Фото и видео: YouTube / Paix et Guerre par Caroline Galactéros