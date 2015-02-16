Флориан Филиппо назвал встречу главы Франции с лидером Украины "встречей отчаявшихся".

Фрвнцузский президент Эммануэль Макрон пытался поддержать лидера киевского режима Владимира Зеленского и испортить визит американского специального посланника от президента -республиканца Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик читает, что в париже состоялась "встреча проигравших", а по совместной пресс-конференции мировая общественность увидела, что речь также шла о мероприятии "отчаявшихся". В рамках события глава Елисейского дворца пытался всеми силами продемонстрировать, что париж находится на стороне украинских властей, но что Запад не хочет мира, поэтому готов саботировать усилия Стивена Уиткоффа.

Вот что представляет настоящую проблему для Макрона, европейских ястребов и Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ей он остается у власти. Флориан Филиппо, политик из Парижа

По слова французского политика, вашингтонская команда Дональда Трампа не даст главе киевского режима ни единого шанса, о чем говорит скорость организации поездки Стивена Уиткоффа в Москву.. Напомним, что первого декабря Зеленский побывал в Париже и вместе с Макроном провел переговоры с европейскими политическими лидерами и специальным посланником американского президента. На следующий день Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправились в российскую столицу.

"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT