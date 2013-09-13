Во Франции проводится общенациональный день протеста против санитарных мер

Население страны протестует против ужесточения ограничительных мер.

Во Франции проводится общенациональный день протеста против ограничительных санитарных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции France Info. По данным СМИ, на улицу выйдут активисты в более чем 150 городах страны. Население недовольно принятым постановлением парламента от 5 августа. В документе говорится об обязательной вакцинации медицинских сотрудников. Также депутаты одобрили расширенное использование эпидемиологических пропусков. Без них невозможно будет посещать заведения общепита, театры, кино, крупные супермаркеты.

Напомним, что во Франции данные протесты стали четвертыми за летний период 2021 года. В манифестации от 31 июля против ужесточения санитарных мер участие приняли свыше 204 тысяч человек. В правоохранительных органах Франции объяснили, что сегодня протесты соберут не более 150-200 тысяч демонстрантов.

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