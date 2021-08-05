Эмманюэль Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от коронавируса части населения Франции. Такое заявление лидер государства сделал во время эфира в собственном аккаунте в Instagram. Спикер пояснил, что говорит о вакцинации еще одной дозой пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем.
Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей. Мы ведем подготовку к проведению таких третьих прививок. Мы сможем делать их с начала осени.
Эмманюэль Макрон, президент Франциии
Напомним, что в настоящее время президент вместе с семьей отдыхает в летней резиденции форте Брегансон. Дом расположен на побережье Средиземного моря. Оттуда политик активно контактирует с населением страны через социальные сети по вопросам защиты от коронавируса и новых ограничениях, принимаемых властями.
США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса.
Фото и видео: Instagram/emmanuelmacron
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