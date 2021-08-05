Мера может затронуть пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Эмманюэль Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от коронавируса части населения Франции. Такое заявление лидер государства сделал во время эфира в собственном аккаунте в Instagram. Спикер пояснил, что говорит о вакцинации еще одной дозой пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем.

Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей. Мы ведем подготовку к проведению таких третьих прививок. Мы сможем делать их с начала осени. Эмманюэль Макрон, президент Франциии

Напомним, что в настоящее время президент вместе с семьей отдыхает в летней резиденции форте Брегансон. Дом расположен на побережье Средиземного моря. Оттуда политик активно контактирует с населением страны через социальные сети по вопросам защиты от коронавируса и новых ограничениях, принимаемых властями.

США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса.

Фото и видео: Instagram/emmanuelmacron

