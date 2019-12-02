Франция:При крушении вертолета погибли трое спасателей

Французские СМИ опубликовали видео с места катастрофы.

Во Франции разбился вертолет спасателей, которые были направлены в зону наводнения.

Накануне поздно вечером в провинции Вар, где из-за непогоду произошло сильное наводнение, рухнул вертолет спасателей. ЧП произошло практически сразу после взлета. Вертолет Eurocopter EC145 с двумя членами экипажа и спасателем упал в коммуне Ле-Пен-Мирабо.

Все три человека погибли. Причины катастрофы выясняются. Издание La Provence опубликовало видео с места катастрофы, на котором видно, что на месте ЧП работают спецслужбы.

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Видео: YouTube/La Provence