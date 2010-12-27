В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

В ДТП погибли 19 человек, среди них двое несовершеннолетних и водитель автобуса.

В Забайкальском крае 2 декабря объявлен траур по погибшим в ДТП с рейсовым автобусом, который упал с моста в реку.

Напомним, накануне, 1 декабря, автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в реку Куэнга. При падении автобус перевернуло, и он упал крышей на лед. В ДТП погибли 19 человек, среди них двое несовершеннолетних и водитель автобуса. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Власти Забайкалья 2 декабря объявили днем траура по погибшим в ДТП, сообщается на официальном портале администрации Забайкальского края.

Власти региона обещали выплатить семьям погибших по 60 тысяч рублей на организацию похорон. Кроме того, в СМИ сообщают, что "СОГАЗ", в котором был застрахован попавший в аварию автобус, обещал выплатить родственникам жертв ДТП по 2 миллиона рублей.

Фото: ВКонтакте