В Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста. Есть погибшие

По данным СМИ, внутри было 43 пассажира.

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в реку. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Общественный транспорт следовал из Читы в Сретенск. По данным СМИ, внутри было 43 пассажира. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

По последним данным, из автобуса извлекли 12 человек. Они живы. В изувеченном автобусе находятся 31 человек.

Точное количество жертв пока не называют. В СМИ отмечают, что погибли около 10 пассажиров.

На место аварии вылетела бригада врачей.

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Видео: Chita75

Фото: Mash