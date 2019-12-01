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В Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста. Есть погибшие

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По данным СМИ, внутри было 43 пассажира.

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье автобус с пассажирами вылетел с трассы и упал в реку. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Общественный транспорт следовал из Читы в Сретенск. По данным СМИ, внутри было 43 пассажира. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. 

По последним данным, из автобуса извлекли 12 человек. Они живы. В изувеченном автобусе находятся 31 человек.

Точное количество жертв пока не называют. В СМИ отмечают, что погибли около 10 пассажиров.

На место аварии вылетела бригада врачей.

Ранее мы сообщали о том, что Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к поджогу леса в Амазонии.

Видео: Chita75
Фото: Mash

 

Теги: автобус забайкалье, новости россии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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