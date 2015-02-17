Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе

Софи Бине призвала Париж прислушаться к профсоюзам.

Глава крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) потребовала в эфире местного телеканала France Inter от президента Эммануэля Макрона провести референдум по пенсионной реформе. Активистка заметила, что намерена указать властям в Париже на те "репрессии" в отношении профсоюзов из-за того, что в конце августа руководитель CGT, отвечающего за энергетику (CGT Mines-Energie), Себастьян Менеплие был вызван в жандармерию в связи с обвинениями в отключении электричества в ходе манифестации против одобрения пенсионной реформы.

Я с интересом послушала слова о референдуме, и первая тема, по которой его стоит организовать, - это пенсионная реформа, потому что она по-прежнему нас не устраивает. Я ему скажу, что пора спуститься из его башни из слоновой кости. Софи Бине, глава компании CGT

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Фото и видео: YouTube / France Inter