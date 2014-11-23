Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Амели де Моншален раскрыла планы правительства по сокращению трат.

Официальный Париж планирует сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита национального бюджета. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNews сделала министр по государственным счетам Амели де Моншален.

Мы собираемся к концу года предложить, чтобы в бюджете треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены. Амели де Моншален, министр во Франции

Напомним, что премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил всеобщее повышение налогов по стране, а также дополнительные займы ради сокращения дефицита государственного бюджета. По мнению иностранного чиновника, обращение к кредитованию ради достижения баланса доходов и расходов правительства, как и увеличение налогов для населения, должно быть исключено властями. Он указал на то, что кабинет министров презентует ключевые направления в работе по бюджету общественности в срок до 14 июля.

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Фото и видео: YouTube / Europe 1