Сумма украденного оценивается в 9,5 млн евро.

Во Франции ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше. Об этом сообщила местная радиостанция Ici.

Инцидент произошел в ночь на 4 сентября в городе Лимож, где находится музей. Злоумышленники проникли в здание через окно и украли три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора.

Сумма украденного оценивается в 9,5 млн евро. В момент ограбления в музее сработала сигнализация, однако к моменту прибытия полиции преступники уже скрылись.

Ранее Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой.

Фото: musee-adriendubouche.fr