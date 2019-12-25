Во Франции ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше. Об этом сообщила местная радиостанция Ici.
Инцидент произошел в ночь на 4 сентября в городе Лимож, где находится музей. Злоумышленники проникли в здание через окно и украли три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора.
Сумма украденного оценивается в 9,5 млн евро. В момент ограбления в музее сработала сигнализация, однако к моменту прибытия полиции преступники уже скрылись.
Фото: musee-adriendubouche.fr
