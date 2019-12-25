Бывший президент Франции Николя Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.
Саркози прокомментировал заявления нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил Москву якобы в препятствовании миру. По его словам, на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Экс-президент назвал данную ситуацию огромным риском для запада.
Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!
Николя Саркози, экс-президент Франции
