Бывший президент Франции Николя Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.

Саркози прокомментировал заявления нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил Москву якобы в препятствовании миру. По его словам, на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Экс-президент назвал данную ситуацию огромным риском для запада.

Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка!

Николя Саркози, экс-президент Франции

