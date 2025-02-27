Себастьян Лекорню напомнил о позиции Шарля де Голля по вопросу безопасности Европы.

Критические национальные интересы Елисейского дворца могут не ограничиваться ее собственной территорией. Соответствующее заявление сделал французский министр по обороне Себастьян Лекорню, выступая в эфире местной радиостанции Franceinfo. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос о возможности формирования в европейском регионе общего "ядерного зонтика" с применением для защиты французского ядерного оружия. Иностранный чиновник добавил, что ядерное оружие останется французским, а вопрос о его производстве, контроле и применении зависит исключительно от главы государства.

Со времен Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был еще точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие - французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции ее границами? Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции

Напомним, что британская газета Daily Telegraph сообщила аудитории, что Франция может разместить в Германии собственные истребители с ядерным оружием в случае вывода Белым домом американских войск из Европы.

Лекорню: Франция хочет статью частью переговоров между США и Украиной.

Фото и видео: YouTube / France Inter