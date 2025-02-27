Себастьян Лекорню рассказал о просьбе, которую он передал президенту Эмманюэлю Макрону в оборонной сфере.

Париж хочет стать частью мирных переговоров о минеральных ресурсах, проводимых между американской администрацией при президенте Дональде Трам пе и киевским режимом при Владимире Зеленском, в увязке с вопросами мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал французский министр по обороне Себастьян Лекорню, выступая в эфире местной радиостанции Franceinfo. Таким образом чиновник прокомментировал сведения в западных СМИ о договоренностях по редкоземельным металлам.

Мы не ищем компенсаций. Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами. Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции

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Фото и видео: YouTube / France Inter