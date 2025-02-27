Париж хочет стать частью мирных переговоров о минеральных ресурсах, проводимых между американской администрацией при президенте Дональде Трам пе и киевским режимом при Владимире Зеленском, в увязке с вопросами мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал французский министр по обороне Себастьян Лекорню, выступая в эфире местной радиостанции Franceinfo. Таким образом чиновник прокомментировал сведения в западных СМИ о договоренностях по редкоземельным металлам.
Мы не ищем компенсаций. Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами.
Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции
Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ на Украину.
Фото и видео: YouTube / France Inter
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