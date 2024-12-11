Себастьен Лекорню опубликовал данные в соцсетях.

Министр Вооруженных сил в Париже Себастьен Лекорню заявил, что первые французские боевые самолеты Mirage 2000 с летчиками армии киевского режима в настоящее время доставлены на украинскую территорию. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился с подписчиками в собственном аккаунте в социальных сетях. Лекорню не уточнил количество доставленных ВСУ самолетов, однако ранее местная газета La Tribune сообщала, что страна может поставить Украине не более шести таких истребителей.

6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину. Себастьян Лекорню, глава Минобороны Франции

Напомним, что в начале июня 2024 года глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон заявил аудитории о том, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов. Франция планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5 собственного производства. Политик уточнил, что обучение летчиков ВСУ займет примерно пять-шесть месяцев. Также президент допустил, что поставки боевых самолетов Украине могут начаться в конце 2024 года. В октябре 2024 года министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уточнил общественности, что поставки самолетов намечены на первую половину 2025 года.

Кэндис Оуэнс сообщила новые данные о предполагаемой операции Брижит Макрон.

Фото: соцсети Себастьян Лекорню