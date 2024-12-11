Американская журналистка выпустила новую часть расследования о супруге французского президента.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире собственного YouTube-канала опубликовала новые сведения по расследованию в отношении жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит. Иностранка рассказала о статье, опубликованной в издании Closer, в которой упоминалось о посещении первой леди Парижа пластического хирурга Патрика Бьюи. Такая встреча якобы произошла на территории американского госпиталя в столице Франции. По информации от Оуэнс, Бриджит Макрон пришла в ярость из-за вмешательства в ее частную жизнь.

Во Франции Патрик Буи наиболее известен одной вещью — феминизацией. Он король трансгендерной феминизирующей хирургии Кэндис Оуэнс, журналистка

Американка указала, что подобное вмешательство позволяет смягчить черты лица в том случае, если речь идет о мужчине, который пытается выглядеть как женщина.

Ранее, в конце января 2024 года Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Она также говорила, что подвергается преследованию со стороны адвокатов семьи французского президента. При этом журналистам напомнила европейским юристам, что США — это не Европа и что у них СМИ есть свобода слова. Кэдис добавила, что у адвокатов не получится заткнуть ей рот. В социальных сетях журналистка обратилась лично к Эммнюэлю Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью". На эти вопросы политик может отвеить прежде, чем будет опубликовано расследование Оуэнс. В тексте речь ведется о прошлом Брижит Макрон. В частности, журналистам просит поделиться фотографиями Бриджит в молодости. Кэндис Оуэнс обратила внимание общественности на то, что Эмманюэлю Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей, 39-летней замужней женщиной. Однако в публичном пространстве нет никаких доказательств из школьной или студенческой жизни. В ноябре прошлого года Оуэнс провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей. Последняя утверждала, что жена Макрона родилась мужчиной.

Макрон пообещал французам инвестировать в оборону и суверенитет.

Фото и видео: YouTube / Candace Owens