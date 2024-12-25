Макрон пообещал французам инвестировать в оборону и суверенитет

В Париже призвали обеспечить национальный суверенитет.

Французский президент Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к нации заявил о планах Парижа продолжать инвестировать в различные виды вооружения ради сохранения суверенитета Европы. Иностранный политик также пообещал соотечественникам , что обратится к ним с просьбой принять решения по некоторым "определяющим вопросам". Праздничное выступление главы государства транслировалось в социальных сетях пресс-службой властей из Елисейского дворца.Свою речь француз начал с перечня важных событий дл страны. В том числе упоминались летние Олимпийские игры, празднование 80-й годовщины высадки международных союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны, а также открытие отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери в столице. В эфире местных телеканалов ролик был продемонстрирован целиком, но в трансляции через соцсеть X первые несколько минут пользователи могли наблюдать лишь черный экран. В числе негативных событий Макрон указал на проблемы фермеров, последствия природных катаклизмов нестабильность на геополитической арене.

2025 год также должен стать годом единства и ответственности, чтобы построить более сильную, более независимую Францию перед лицом глобальных потрясений. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Глава государства указал на региональные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, непростую для Европейского союза ситуацию с выборами в Молдавии, Румынии и Грузии.

Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным решение о роспуске парламента.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron