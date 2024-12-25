Макрон в новогоднем обращении признал ошибочным решение о роспуске парламента

Во Франции оценили решение по роспуску парламента страны.

Французский президент Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к нации признал факт того, что принятое им в 2024 году решение о роспуске Национального собрания (местной нижней палаты парламента) вместо политического урегулирования кризиса в европейской стране породило лишь большую нестабильность в обществе. Праздничное выступление главы государства транслировалось в социальных сетях пресс-службой властей из Елисейского дворца.

Если я принял решение о роспуске, то это было сделано для того, чтобы вернуть вам право голоса, восстановить ясность и избежать застоя, который угрожал. Но здравомыслие и смирение требуют признать, что в настоящее время это решение породило больше нестабильности. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Глава государства настаивает на том, что даже в текущей конфигурации парламент представляет страну во всем ее многообразии со всеми разногласиями. Макрон выразил надежду на то, что французские депутаты смогут сформировать большинство законодательного органа для нормального управления, а кабинет министров сумеет найти компромиссные решения. В Париже надеются, что 2025 год станет годом принятия правильных компромиссов, стабильности, а граждане смогут жить лучше.

Макрон отказался досрочно уходить в отставку.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron