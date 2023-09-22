Макрон отказался досрочно уходить в отставку

Глава Франции прокомментировал уход в отставку кабинета министров из-за давления депутатов.

Французский президент Эммануэль Макрон вновь заявил, что не собирается покидать высший должностной пост, несмотря на недавнюю отставку национального правительства. Такими сведениями глава европейского государства поделился с подписчиками в социальных сетях. Прямая трансляция выступления политика велась через официальный аккаунт властей из Елисейского дворца.

Мандат, который вы мне доверили демократическим путем, длится пять лет. И я полностью его выполню, до самого конца. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что 4 декабря большинство французских депутатов высказались за вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией "Непокорившаяся Франция", а также его кабинету министров. В его поддержку проголосовал 331 парламентарий из 577 законодателей. В тот же день Мишель Барнье подал прошение об отставке, а президент Эмманюэль Макрон его принял. Правительство в стране распустили впервые с 1962 года. Чиновники успели проработать только 90 дней. Правительство Франции стало самым недолговечным в истории страны. Местная оппозиция немедленно призвала к отставке самого Макрона. Политик неоднократно говорил о том, не намерен уходить с поста президента.

Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron