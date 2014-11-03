Марин Ле Пен готова работать с новым премьером над бюджетом

Во Франции рассказали об ожиданиях от нового кабинета министров.

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила местным журналистам о том, что не призывает к отставке главы государства Эммануэля Макрона на фоне отставки его правительства. Политик готова работать с новым премьер-министром страны над "справедливым бюджетом". Соответствующее заявление законодатель сделала в эфире телеканала TF1. Политик уточнила, что у ее партии будет ряд требований, которые депутаты предъявят новому главе кабинета министров.

Мы дадим новому премьер-министру возможность работать. Мы будем совместно разрабатывать – со всеми силами, присутствующими в Нацсобрании – бюджет, который будет приемлем для всех, и именно этот бюджет будет применяться для французов. Марин Ле Пен, политик из Франции

При этом Марин Ле Пен добавила, что время для назначения нового главы кабмина ограничено в свете отсутствия утвержденного национального бюджета на будущий год. Она призвала Эмманюэля макрона выполнить должностные обязательства и сделать то, что от лидера страны требует "его разум и совесть". Напомним, что французская оппозиция заявила, что представленный премьер-министром Мишелем Барнье бюджет на 2025 год является "самым жестоким" в истории Пятой республики.

Ле Пен расценила требование прокуратуры как попытку разрушить ее партию.

Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen