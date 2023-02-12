Ле Пен расценила требование прокуратуры как попытку разрушить ее партию

Власти Франции выдвинули обвинения в отношении оппозиционного политика.

Лидер парламентской фракции из французского Национального объединения Марин Ле Пен расценила требование со стороны парижской прокуратуры приговорить ее к лишению свободы и поражению в избирательных правах как попытку разрушить политическую партию. законодатель отвергла в эфире местного телеканала все обвинения.

Это попытка разрушить нашу партию. Марин Ле Пен, политик Франции

Напомним, что прокуратура Парижа потребовала приговорить политического лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет. Речь идет об обвинениях француженки и ее коллег по фиктивному найме парламентских помощников в Европейском парламенте. Также фигурантке расследования грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Авторы из издания Lе Mondе объяснили читателям, что судебный приговор в отношении Ле Пен может быть вынесен в начале следующего года. Процесс по делу Марин Ле Пен и других членов движения начался 30 сентября.

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Фото и видео: YouTube / BFMTV