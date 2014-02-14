Во Франции обнаружили самый древний музыкальный инструмент

Отверстия в раковине позволяют издавать звуки.

Группа антропологов обнаружила в пещере Марсулас на юге Франции духовой музыкальный инструмент. Он оказался самым древним из тех, что известны современной науке. Об этом рассказал "SciencePop".

Инструмент представляет собой раковину гигантской улитки. Специалисты установили, что она была обработана человеком 18 тыс. лет назад.

Раскрашенные раковины ученые находят не первый раз, однако как они использовались, ранее было не известно. Ситуация прояснилась после того, как одна из исследовательниц обратила внимание на отверстие в панцирях. Компьютерное моделирование определило, что отверстия были сделаны при помощи орудий труда. Их расположение позволяет издавать звуки, похожие на ноты "до", "до#" и "ре".

Фото: Carole Fritz