Франки могли уйти из поселения из-за массового переселения народов.

Во Франции обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями. Об этом сообщили представители Национального института превентивных археологических исследований. Они заявили, что поняли о необычном уходе местных жителей из коммуны Понтарлье в рамках раскопок. Археологи считают, что поселение было основано в VI веке нашей эры. По масштабам того времени оно было достаточно крупным. Ученые смогли раскопать более десяти больших прямоугольных зданий. Каждое имеет площадь в районе 200-300 квадратных метров. Специалисты также обнаружили некрополь с четырьмя гробницами франков.

Ученые предположили, что в поселении проживали зажиточные граждане. На это указывает обширная коллекция украшений в могилах. Однако спустя 150-200 лет после основания коммуны (конец VII века) жителям пришлось очень быстро оставить данную территорию. Археологи не увидели следов нападения на поселение или произошедшего серьезного пожара. Основной версией специалисты считают массовое переселение народа.

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Фото: Pixabay.com