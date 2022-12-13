Литий при горении может быть токсичен.

Во Франции горит и взрывается склад с литиевыми батареями. Очевидцы рассказали о том, что слышали взрывы. Инцидент произошел на территории города Гран-Курон. С места происшествия в небо поднимается огненный столб. В настоящее время на предприятие уже прибыли экстренные службы. Специалисты занимаются локализацией огня. Однако пламя успело перекинуться на здание ангара, расположенного поблизости. Там хранится около 70 тысяч автомобильных шин. На текущий момент общая площадь возгорания составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. Пожарные напоминают местному населению о том, что при горении такой материал как литий момент стать токсичным. Сведений о пострадавших нет.

В пожаре на Окраинной улице пострадали женщина и две девочки.

Фото и видео: Telegram / SHOT