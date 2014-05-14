В ночь на 1 декабря 3 моста внепланово разведут в Петербурге

Причиной стали застрявшие на Неве корабли.

Ночью с 30 ноября на 1 декабря сразу 3 моста в Петербурге разведут несмотря на окончание сезона навигации. Как пишет "Петербургский Дневник", причиной стали корабли, которые застряли во льдах Невы.

Несколько застрявших судов пришвартовались у Большеохтинского моста. Его разведут в период с 02:00 среды до 05:00) четверга. Кроме того, с 02:00 до 03:45 будет разведён Володарский мост, а с 02:20 до 05:10 – мост Александра Невского.

Отметим, что сезон навигации в городе на Неве официально завершился с сегодняшнего дня, 30 ноября. Мосты в рукавах Невы мосты не разводят с 15 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге частично открыли Биржевой мост.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"