В Петербурге 30 ноября завершится навигационный период

Чаще всего в 2022 году разводили Дворцовый и Благовещенский мосты.

В Санкт-Петербурге 30 ноября завершился сезон регулярной разводки мостов. Об этом сообщил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

Навигация в Северной столице началась 10 апреля, мосты на рукавах Невы начали разводить 20 апреля. За сезон 2022 года в Петербурге было произведено две тысячи разводок мостов, прошло 1,6 тысячи судов. Больше всего разводок было в июле, так как в этом месяце было празднование Дня Военно-Морского флота.

Чаще всего в 2022 году разводили Дворцовый и Благовещенский мосты.

Биржевой мост частично откроют для автомобилистов 30 ноября. В полном объеме его сдадут только через год.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"