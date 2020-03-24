Стало известно, когда откроется Биржевой мост для автомобилистов

Биржевой мост частично откроют для автомобилистов на следующей неделе. Основные работы по ремонту переправы уже завершены. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Мост начали ремонтировать в октябре прошлого года. Специалисты уложили асфальт, установили фонари и смонтировали троллейбусную контактную сеть. Сейчас они проводят замену электромеханического привода переправы разводки на гидравлический.
Но выполнены пока не все работы. Биржевой мост сдадут в эксплуатацию в полном объеме только через год.
Ранее на Piter.tv: полоса КАД у развязки с Парашютной улицей будет перекрыта из-за ремонта дороги.
Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"
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