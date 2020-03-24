Стало известно, когда откроется Биржевой мост для автомобилистов

Сейчас специалисты проводят замену электромеханического привода переправы разводки на гидравлический.

Биржевой мост частично откроют для автомобилистов на следующей неделе. Основные работы по ремонту переправы уже завершены. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Мост начали ремонтировать в октябре прошлого года. Специалисты уложили асфальт, установили фонари и смонтировали троллейбусную контактную сеть. Сейчас они проводят замену электромеханического привода переправы разводки на гидравлический.

Но выполнены пока не все работы. Биржевой мост сдадут в эксплуатацию в полном объеме только через год.

Ранее на Piter.tv: полоса КАД у развязки с Парашютной улицей будет перекрыта из-за ремонта дороги.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"