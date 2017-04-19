Полоса КАД у развязки с Парашютной улицей будет перекрыта из-за ремонта дороги

Свободными останутся вторая и третья полосы.

На КАД в районе развязки с Парашютной улицей будет закрыта одна полоса движения. С 28 ноября по 1 декабря на этом участке будут проводить ремонт дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Свободными останутся вторая и третья полосы. Информацию об ограничениях выведут на табло и знаки автоматизированной системы. На месте ремонта будут установлены дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Добавим, что на данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"