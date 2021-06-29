В Петербурге частично открыли Биржевой мост

Работы в полном объеме завершат только в мае 2023 года.

В Санкт-Петербурге 30 ноября частично открыли движение по Биржевому мосту, которые соединяет Васильевский и Петроградский острова.

Ремонт начался осенью 2021 года. Работы в полном объеме завершат только в мае 2023 года. В среду, 30 ноября, первой по обновленному мосту проехала спецтехника. Знак "проезд запрещён" был сменён на "проезд открыт".

Перед открытием Биржевой мост в центре Северной столицы проверили на прочность с помощью грузовых машин. На переправе неподвижно стояли сразу несколько самосвалов.

Фото: Piter.tv