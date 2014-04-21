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Прочность Биржевого моста проверили с помощью грузовиков
Сегодня, 16:18
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Прочность Биржевого моста проверили с помощью грузовиков

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Движение по переправе откроют 30 ноября после завершения капремонта.

Биржевой мост в центре Северной столицы проверили на прочность с помощью грузовых машин. Как пишет "Фонтанка", на переправе неподвижно стояли сразу несколько самосвалов. 

Информацию об испытаниях конструкции подтвердили в городском Комитете по транспорту.

Напомним, что движение на Биржевом мосту возобновится 30 ноября. Полноценно путевод начнёт выполнять свои функции в мае.

Ранее мы сообщили о том, что разводной мост построят для перехода ШМСД через Неву.

Фото:   ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: биржевой мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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