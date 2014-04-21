Прочность Биржевого моста проверили с помощью грузовиков

Биржевой мост в центре Северной столицы проверили на прочность с помощью грузовых машин. Как пишет "Фонтанка", на переправе неподвижно стояли сразу несколько самосвалов.
Информацию об испытаниях конструкции подтвердили в городском Комитете по транспорту.
Напомним, что движение на Биржевом мосту возобновится 30 ноября. Полноценно путевод начнёт выполнять свои функции в мае.
Ранее мы сообщили о том, что разводной мост построят для перехода ШМСД через Неву.
Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все