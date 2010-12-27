Власти согласуют новогодние украшения для витрин за три дня

Комитет по градостроительству и архитектуре пошел навстречу представителям бизнеса, не успевшим согласовать новогоднее убранство по старым правилам.

В Смольном решили сократить сроки согласования новогоднего убранства для представителей бизнеса. Теперь договориться с городским правительством по поводу украшения кафе, ресторанов и иных коммерческих объектов получится за три рабочих дня. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

Договорились о новой мере представители КГА, комитета по печати и районные администрации. Оперативное собрание пришлось провести из-за многочисленных жалоб предпринимателей, которые не успели согласовать новогоднее убранство заранее. Бизнесмены расценили действующее с 2015 года правило как нововведение. Теперь получившие от представителей бизнеса районные власти свяжутся с зампредом КГА, который быстро рассмотрит и согласует заявку. Отмечается, что отказ в украшениях возможен, если планируемое убранство может занять значительную часть тротуара.

Также в администрациях отметили, что в этом году штрафов за несогласованное украшение коммерческих объектов не выписывали. В дальнейшем Петербург может перенять московский опыт в этом вопросе, поскольку в столице прописаны строгие регламенты по новогоднему благоустройству фасадов, и представители бизнеса считают этот опыт предпочтительным.

Тем временем, на Смоляном мысе зажгли новогоднюю елку.

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