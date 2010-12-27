Почему рестораны и магазины Петербурга остались без украшений

Предприниматели боятся штрафов от КГА.

В Петербурге жители города могут наблюдать не самую праздничную атмосферу. Это связано с тем, что многим предпринимателям пришлось ограничить себя в оформлении заведений. Они предпочли не рисковать и не получать административные штрафы за создание новогоднего уюта. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Согласно требованиям комитета по градостроительству и архитектуре, все украшения считаются элементами внешнего благоустройства. Они в обязательном порядке должны согласовываться с чиновниками из КГА.

Если здание охраняется КГИОПом, то за разрешением следует обращаться и туда. За самовольное размещение праздничных объектов (гирлянд, елок, подсветки, флагов, цветов) бизнесменам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей. Чтобы дождаться согласования проекта оформления, владельцам придется ждать около полутора-двух месяцев.

Напомним, что в Смольном призвали рестораны, отели и магазины создать в городе праздничную атмосферу. Подобные письма направляли и администрации районов. Регламента в Петербурге не установлено. Однако бизнесмен может направить для рассмотрения проект, который должен "визуально интегрироваться в планировочную организацию". Однако гарантии, что его одобрят - нет.

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Фото: Piter.tv

