Психолог посоветовала украшать ёлку 31 декабря

Психолог отметила, что дом лучше украшать в середине декабря, чтобы праздничная атмосфера не стала привычной и не успела надоесть.

Психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева рассказала, когда лучше всего наряжать дом и ёлку к Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Психолог отметила, что дом лучше украшать в середине декабря, чтобы праздничная атмосфера не стала привычной и не успела надоесть. Однако, если очень хочется украсить квартиру пораньше, то это можно сделать, но особые вещи и ритуалы нужно отложить до 31 декабря. Ёлку наряжать Наталья Болдырева советует в канун Нового года. Если новогодняя красавица была украшена заранее, то 31 декабря можно повесить на неё гирлянды и знаковые украшения.

А вот о подарках психолог посоветовала позаботиться заблаговременно.

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